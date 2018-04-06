Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции белорусского предприятия "Чизмастер"

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла ограничения на поставки в РФ продукции белорусского предприятия "Чизмастер". Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Россельхознадзор проанализировал материалы, представленные в адрес службы Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в отношении предприятия СООО "Чизмастер", - говорится в сообщении.

"По итогам анализа полученных материалов и с учетом гарантий, представленных белорусской стороной, Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз продукции с указанного предприятия на территорию России", - отметили в ведомстве.-0-