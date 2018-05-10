Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 мая отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции СООО "Старфуд", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" и ОАО "Лунинецкий молочный завод", - говорится в сообщении.-0-
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