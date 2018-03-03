Россия готова закупить белорусской органической продукции на $400 тыс. - Минсельхозпрод

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова закупить белорусской органической продукции на $400 тыс., сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на круглом столе в Палате представителей, посвященном законопроекту о производстве и обращении органической продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси насчитывается 20 производителей органической продукции, в их числе фермерские и личные подсобные хозяйства, крупные компании, например, агрокомбинат "Ждановичи". "Мы имеем возможность и свое население обеспечить органической продукцией, и продавать ее на экспорт. У нас уже сегодня есть на нее заказы. Российская Федерация готова закупить на $400 тыс. такой продукции", - сказал Владимир Гракун.

В этой связи он подчеркнул важность законопроекта "О производстве и обращении органической продукции", который позволит упорядочить отношения в этой сфере. Так, предлагается ввести сертификацию органической продукции и ее производства. Отличить ее в магазине покупатель сможет по специальному знаку "Органический продукт". Параллельно с развитием производства в Беларуси активно ведется научная-исследовательская работа. Действует ряд государственных научно-технических программ, добавил замминистра.

Во время круглого стола обсуждались вопросы экономической эффективности производства органической сельхозпродукции. Как подчеркнул председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Евгений Адаменко, развитие в Беларуси этого направления позволит не только нарастить экспорт, но и создать дополнительные рабочие места.

Как сообщалось, проект закона "О производстве и обращении органической продукции" планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.-0-