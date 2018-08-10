Россия не приостанавливала кредитование Беларуси - Минфин РФ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о приостановке Россией кредитования Беларуси не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
Так, согласно договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием Беларусью средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение атомной станции.
Помимо этого готовятся документы, необходимые для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, проинформировали в Минфине РФ.-0-
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