Россия не приостанавливала кредитование Беларуси - Минфин РФ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о приостановке Россией кредитования Беларуси не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Так, согласно договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием Беларусью средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение атомной станции.

Помимо этого готовятся документы, необходимые для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, проинформировали в Минфине РФ.-0-