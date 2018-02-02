Россия остается основным рынком сбыта белорусской молочной продукции - эксперт

2 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Россия остается основным рынком сбыта белорусской молочной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РУП "Институт мясо-молочной промышленности" Алексей Мелещеня, который является одним из авторов рекомендаций по диверсификации рынков сбыта молочной продукции из Беларуси.

Алексей Мелещеня подчеркнул, что одного производства качественной продукции для расширения географии экспорта недостаточно. На любых рынках существуют барьеры, в том числе тарифные, которые ограничивают поставки. В частности, при экспорте в страны Европейского союза за счет пошлин цена отдельных молочных продуктов, например, сыра, возрастает в два раза, что делает ее неконкурентоспособной. Несколько белорусских предприятий имеют разрешение на поставку в ЕС, что в свою очередь позволяет экспортировать еще примерно в 40 стран.

"Россия остается основным рынком сбыта молочной продукции, более доходным. Поставляем молочку во многие страны, но отказываться от российского рынка точно не будем, это нерационально. При этом ведется анализ для более значительного эффекта от экспорта. Например, если в российских регионах отмечается дефицит сыров, соответственно, поставляем туда больше именно этого продукта. Если россияне увеличивают производство творога, мы не делаем ставку на расширение его поставок", - рассказал Алексей Мелещеня.

Рекомендации по диверсификации рынков сбыта молочной продукции разрабатывались на основе изучения конъюнктуры мирового рынка и тенденций развития региональных рынков молочной продукции, а также оценки торговых барьеров, механизмов защиты внутренних рынков различных стран, применяемых тарифных и нетарифных мер регулирования импорта и других факторов, от которых зависит эффективность и целесообразность экспорта. Среди критериев удобная логистика и объемы потребления определенных видов молочной продукции. Например, в Китае сыр не пользуется особой популярностью, в эту страну осуществляется экспорт в основном сухого молока для производства продуктов. В Бангладеш большая численность населения, есть потребность в молочных продуктах. Но в этой стране действует многоступенчатая система допуска на рынок, необходимость страхования до момента поставки.

Стратегическим для экспорта продуктом Алексей Мелещеня назвал сухое молоко. "В Беларуси переоснастили молочную отрасль по сухим молочным продуктам. При поставках питьевого молока в дальние страны существенно падает маржа. Сухие продукты, которые можно хранить до года или более, намного выгоднее, правильно иметь такой стратегический запас. Есть целый ряд моментов, которые пытаемся определить для отрасли совместно с органами госуправления для выработки стратегии по сбыту молочной продукции на ближайшую и отдаленную перспективу", - резюмировал директор Института мясо-молочной промышленности.

В 2017 году белорусская молочная продукция отгружалась в 44 страны. По последним данным, в минувшем году в республике было произведено свыше 7,3 млн т молока, темп роста составил 102,5% к уровню 2016-го. В Беларуси в среднем производится 752 кг молока на одного человека, что превышает показатели некоторых стран ЕС и ЕАЭС. Ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1,5 тыс. наименований, в том числе около 30 наименований сливочного масла, 330 - сыра, более 700 - цельномолочной продукции.-0-