19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия подтверждает готовность содействовать Беларуси в присоединении к ВТО. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
Среди важных акцентов двусторонней повестки дня новой программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы Владимир Макей отметил "подтверждение готовности российской стороны оказывать содействие Беларуси в процессе ее присоединения к ВТО".
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