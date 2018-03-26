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Россия расширила перечень пунктов пропуска, через которые можно ввозить грузы по книжкам МДП

Экономика 26.03.2018 | 19:01
Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия расширила перечень пунктов пропуска, через которые ввозить грузы можно по книжкам международных дорожных перевозок (МДП), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"С 14 апреля ввозить товары в Россию с использованием книжек международных дорожных перевозок можно будет через три дополнительных многосторонних автомобильных пункта пропуска: "Брусничное", "Нехотеевка", "Троебортное". Соответствующий приказ приняло Министерство финансов России", - отметили в ЕЭК.

Таким образом Россия начала реализовывать дорожную карту по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018-2019 годы.

"Принятая мера позволит предпринимателям существенно снизить свои трудовые и материальные затраты и в целом улучшить логистику перевозки грузов", - подчеркнули в комиссии. В октябре 2017 года невозможность провозить грузы через упомянутые пункты пропуска Евразийский межправительственный совет признал ограничением и включил в дорожную карту.

"Решение Российской Федерации свидетельствует о желании укрепить транзитный потенциал ЕАЭС в международном транзитном грузообороте", - добавили в ЕЭК.

Книжка МДП - документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней автомобилях или контейнерах с упрощением таможенных процедур.-0-

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ЕЭК, Россия
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