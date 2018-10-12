Россия рассмотрит вопрос о выдаче Беларуси кредита на рефинансирование займа - Силуанов

12 октября, Могилев /БЕЛТА - ТАСС/. Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении Беларуси кредита на рефинансирование ранее выданного займа на $630 млн, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около $630 млн", - сказал Антон Силуанов.
Он также отметил, что РФ и Беларусь готовят предложения по компенсациям в рамках налогового маневра, сумма на 2019 год еще не определена.-0-
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