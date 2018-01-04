4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Россия в 2017 году оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"2017 год - год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией - был отмечен интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, слаженным межпарламентским и межправительственным сотрудничеством. Отношения сохраняли всеобъемлющий характер, - говорится в документе. - Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси. На ее долю приходится более половины всего объема белорусской внешней торговли. Беларусь, в свою очередь, входит в пятерку основных торговых партнеров России".

Стороны продолжили выработку совместных мер по дальнейшему снятию препятствий во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования. Эти подходы нашли отражение в Приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России традиционно тесно координировали свои действия, что способствовало укреплению позиций двух стран на международной арене. Основные направления этого партнерства закреплены в очередной Программе согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. В соответствии с реализованной аналогичной программой на 2016-2017 годы проведено более 20 консультаций по различным направлениям взаимодействия.

Активно развивалось межрегиональное сотрудничество. В течение года Беларусь посетили более 80 делегаций российских регионов, в том числе 11 - во главе с губернаторами. 29-30 июня в Москве с участием президентов Беларуси и России проведен масштабный IV Форум регионов, посвященный расширению сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций.-0-