Российские производители готовы наращивать поставки металлопродукции через БУТБ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские производители готовы наращивать поставки металлопродукции через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Об этом заявил президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов в ходе круглого стола "Рынок производства и потребления черных и цветных металлов Республики Беларусь", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Белорусские предприятия ежегодно потребляют более 2,5 млн т черных металлов. Около 25% от этого объема реализуется на биржевых торгах, причем в основном это российский металл. Учитывая прогнозируемый в текущем году рост производства продукции черной металлургии в России и заинтересованность белорусской стороны в закупках металла непосредственно у заводов-изготовителей, я думаю, что можно ожидать увеличения поставок данной группы товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу. Мы как одно из крупнейших в России отраслевых объединений будем этому способствовать, тем более что ценовая конъюнктура сейчас достаточно благоприятная", - отметил Александр Романов.

Помимо БУТБ и РСПМ в мероприятии приняли участие представители ведущих промышленных предприятий Беларуси, таких как ОАО "Беларуськалий", ОАО "БелАЗ", ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Амкодор", ОАО "Мозырский НПЗ", а также топ-менеджеры крупнейших российских металлургических и металлотрейдинговых компаний, включая ПАО "Северсталь", ПАО "Трубная металлургическая компания", ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Выксунский металлургический завод".

Во время круглого стола состоялась презентация возможностей биржевых торгов металлопродукцией, были представлены важнейшие нововведения в работе электронной площадки БУТБ в 2018 году. В частности, для удобства трейдеров цены на металлопродукцию планируется указывать без НДС, порядок проведения биржевых торгов будет скорректирован, чтобы в большей степени учитывать интересы белорусских покупателей, а при реализации ряда товарных позиций по предоплате будут использоваться электронные товарно-транспортные накладные. Кроме того, в планах биржи на текущий год внедрение элементов клиринга для оптимизации взаиморасчетов по биржевым сделкам и применение инструментов торгового финансирования.

Российский союз поставщиков металлопродукции - крупнейшее в России объединение компаний, работающих в различных секторах рынка металлопродукции. Действует с 1997 года и насчитывает 89 членов.-0-