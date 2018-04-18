18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 18 апреля подорожал, доллар и евро подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0119 до Br2,0256 (14 апреля - Br2,0375 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0081 и стоит Br2,5041 (14 апреля - Br2,5122 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0219 до Br3,2925 за 100 российских рублей (14 апреля - Br3,2706 за 100 российских рублей).-0-

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