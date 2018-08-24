24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 24 августа подорожал, евро подешевел, курс доллара не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара на торгах не изменился и составляет Br2,056 за $1.

Евро подешевел на Br0,0019 до Br2,3753 (23 августа - Br2,3772 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0353 до Br3,0327 за 100 российских рублей (23 августа - Br2,9974 за 100 российских рублей).-0-

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