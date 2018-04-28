28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 28 апреля подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0094 до Br2 (27 апреля - Br2,0094 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0006 и стоит Br2,4258 (27 апреля - Br2,4264 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0156 до Br3,2212 за 100 российских рублей (27 апреля - Br3,2056 за 100 российских рублей).-0-
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