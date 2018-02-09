9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 9 февраля подешевел, доллар и евро подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0037 до Br2,0017 (8 февраля - Br1,998 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0029 и составляет Br2,4538 (8 февраля - Br2,4509 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0241 до Br3,4425 за 100 российских рублей (8 февраля - Br3,4666 за 100 российских рублей).-0-
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