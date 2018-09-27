Российский Внешэкономбанк готов профинансировать два союзных проекта

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два союзных проекта в сфере медицины готов профинансировать российский Внешэкономбанк. Об этом журналистам сообщила начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства Ирина Павловская сегодня на праздновании Дня Союзного государства в "Зубренке", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над тем, чтобы пополнять бюджет за счет дополнительных средств. В этой связи у нас заключено соглашение с Внешэкономбанком, который, кстати, является агентом правительства России. Сегодня одна из наших основных совместных с ним задач - реализация социально ориентированных проектов. Благодаря взаимоотношениям с этим банком мы пытаемся сейчас профинансировать два проекта: "Стволовые клетки-2" (методика восстановления целостности нервов, поврежденных в результате крупных травм, с использованием стволовых клеток. - Прим. БЕЛТА) и "Преодоление", направленный на помощь людям, которые не предрасположены ко многим лекарственным препаратам. Мы пытаемся сделать все, чтобы важные для людей проекты имели приоритетное значение", - отметила Ирина Павловская.

В целом, по ее словам, в 2019 году будут реализованы 13 союзных программ и 3 проекта. "В текущем году впервые за историю существования бюджета Союзного государства, то есть с 2000 года, финансируется проект по реконструкции Брестской крепости. Планируется принять еще 2 проекта: по развитию образовательного процесса Белорусско-Российского университета и созданию мемориала в городе Ржеве в России, где погибли более 200 тыс. солдат. Будут профинансированы и приняты 3 новые программы: по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (планируем в самое ближайшее время внести ее на утверждение) и 2 программы, связанные с внешней безопасностью", - рассказала начальник департамента.

Бюджет Союзного государства на 2019 год, считает Ирина Павловская, можно назвать социально ориентированным. Это связано с тем, что при рассмотрении проекта бюджета на будущий год в первую очередь ориентировались на реализацию программ по оздоровлению детей, а также оздоровлению и лечению граждан, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Учитывая, что в программу на будущий год вошло много программ социальной и медицинской направленности, а также связанных с внешней и внутренней безопасностью, было принято решение об оптимизации расходов бюджета Союзного государства. Информация о точном размере бюджета на 2019 год появится после того, как его утвердит Высший госсовет.-0-