Рост кредитного портфеля физлиц происходит на фоне макроэкономической стабилизации

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост кредитного портфеля физических лиц происходит на фоне макроэкономической стабилизации в Беларуси. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

"Ситуация с кредитами для физических лиц на фоне развития экономики и действий финансового регулятора на текущем этапе не представляет опасности. Во-первых, задолженность населения банкам только начала расти после спада в 2015-2016 годах, когда страна находилась в рецессии. Во-вторых, в последние годы монетарные власти проводят достаточно взвешенную, осторожную денежно-кредитную политику, что не позволит ситуации выйти из-под контроля", - подчеркнул он.

Александр Сабодин отметил, что рост кредитного портфеля физических лиц происходит на фоне макроэкономической стабилизации, замедления инфляции, роста ВВП. "Да и благодаря действиям Нацбанка в ближайшее время потрясений на финансовом рынке, которые могли бы привести к ухудшению ситуации с кредитованием физических лиц, не предвидится. Нет риска резкого роста цен или общеэкономического кризиса, который мог бы привести к резкому падению зарплат и занятости и затруднил бы для заемщиков возврат кредитов. Помогает держать под контролем ситуацию с кредитами и введенное Нацбанком требование соотносить выплаты по кредитам с общим доходом его получателя, чтобы кредит не стал непосильным бременем", - констатировал эксперт.

Как сообщалось, Национальный банк постановлением правления от 29 марта 2018 года №149 утвердил инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). Инструкция не содержит норм, ограничивающих предоставление кредитов заявителю (кредитополучателю), имеющему просроченную задолженность по ранее предоставленным ему кредитам. При этом банки будут обязаны при оценке кредитоспособности физического лица рассчитывать показатели обеспеченности кредита и долговой нагрузки. По кредитам на финансирование недвижимости считается показатель обеспеченности кредита (ПОК) - отношение суммы кредита к стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) иного обеспечения в соответствии с договором. ПОК не должен превышать 90%. По кредитам на потребительские нужды считается показатель долговой нагрузки (ПДН) - отношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя. ПДН не должен превышать 40%.

По данным на начало мая, задолженность физических лиц по потребительским кредитам превысила Br9,75 млрд.-0-

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