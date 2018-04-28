Рост ВВП до $100 млрд могут обеспечить новые отрасли экономики и развитие IT - Зиновский

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП до $100 млрд могут обеспечить новые отрасли экономики и развитие IT. Такое мнение высказал журналистам министр экономики Владимир Зиновский, комментируя итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале, которые обсуждаются сегодня на заседании Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент ставит задачу по росту ВВП к концу следующей пятилетки не менее чем до $100 млрд. "На традиционных видах экономической деятельности вряд ли нам удастся это сделать. Поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций, а не долгов, приведет к развитию новых отраслей. Информационные технологии должны внедряться в действующие и новые отрасли", - сказал Владимир Зиновский.

По его словам, над фундаментом для роста ВВП до $100 млрд нужно серьезно поработать в 2018-2020 годах.

Говоря об экономических итогах первого квартала 2018 года, Владимир Зиновский отметил, что сейчас макроэкономические показатели находятся на удовлетворительном уровне. Намеченные показатели по годовым темпам роста пока выполняются. ВВП в январе-марте вырос на 5,1%, увеличиваются объемы промышленного и сельхозпроизводства, инвестиции в основной капитал. "Но обольщаться такими темпами не приходится. Есть тревожные моменты, которые надо сегодня очень внимательно рассмотреть и, возможно, что-то поправить", - обратил внимание министр.

Так, в марте рост экономики страны замедлился. Это тревожная тенденция с учетом того, что рост экономики в основном был за счет благоприятной внешней конъюнктуры, рост доходов обеспечивал внутренний спрос. Однако в долгосрочной перспективе ставка должна быть сделана на другие источники роста экономики, считает Владимир Зиновский. "Мы должны производить новую, качественную продукцию, производить ее больше и продавать, чтобы сохранить и увеличить прогнозируемый ВВП, создав тем самым базу для 2019 и 2020 годов, успешного окончания нынешней пятилетки", - добавил он.

Кроме того, актуальными вопросами для экономического блока остаются открытие новых производств и создание рабочих мест (особенно высокопроизводительных).-0-