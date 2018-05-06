Рост ВВП может превысить 3,5% при хорошей конъюнктуре на внешних рынках - Зиновский

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП в 2018 году в Беларуси может быть больше 3,5% при хорошей конъюнктуре на внешних рынках. Об этом заявил в интервью каналу ОНТ министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, сообщает БЕЛТА.

Сегодня складываются неплохие условия на внешних рынках, особенно это касается цен на нефть, калийные удобрения. И Беларуси необходимо использовать эту ситуацию. "Но хотелось бы, чтобы мы наращивали экономику не только сырьевыми ресурсами, нефтепереработкой. Надо, чтобы росло производство на модернизированных предприятиях. Это деревообработка, легкая промышленность и так далее. Условия для этого есть. Как вы знаете, прогноз по росту ВВП на 2018 год - 103,5%. Первый квартал показал, что мы можем чуть быстрее развиваться при хорошей конъюнктуре на внешних рынках и получили ВВП 105,1%", - сказал Владимир Зиновский.

При этом он отметил, что должен соблюдаться разумный баланс между распределением бюджетных средств в социальную сферу и модернизацию предприятий. "Во всех странах бюджет - это некий социальный фонд. Но у нас большой сегмент государственных предприятий. И под реальные инвестпроекты точечно выделяются средства. Однако если мы помогаем, вкладывая, скажем, 5 рублей, то завтра рассчитываем, что предприятие вернет в бюджет на 7-10 рублей больше в виде налогов и других выплат", - подчеркнул Владимир Зиновский.

"Сокращение долгов и повышение заработной платы - вот наши основные задачи, - заключил минстр. - При этом на предприятиях прозводительность труда должна опережать рост заработной платы. Тогда мы получим хороший баланс и рост доходов населения".-0-