Ротация представителей Беларуси в Коллегии ЕЭК ожидается в сентябре

8 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ротация представителей Беларуси в Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ожидается в сентябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА источник в ЕЭК.

Ранее Евразийский межправительственный совет одобрил новые кандидатуры представителей Беларуси в Коллегии ЕЭК: Виктора Назаренко - на должность члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК и Александра Субботина - на должность члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Они заменят Сергея Сидорского и Валерия Корешкова, занимающих в ЕЭК министерские посты с декабря 2011 года.

"Валерий Корешков будет работать в комиссии до сентября, Сергей Сидорский также. Соответственно ожидается, что в сентябре приступят к своим обязанностям в ЕЭК Виктор Назаренко и Александр Субботин", - сказал собеседник.

Он добавил, что новые кандидатуры представителей Беларуси в ЕЭК официально должны быть утверждены Высшим Евразийским экономическим советом, заседание которого запланировано на осень.

В состав Коллегии ЕЭК входят ее председатель и девять министров. Таким образом, у каждой страны ЕАЭС по два представителя в Коллегии ЕЭК.-0-