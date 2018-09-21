Розничный рынок Беларуси - особенности и перспективы развития

28 сентября в Минске пройдет бизнес-форум по управлению ассортиментом товаров FMCG (Fast Moving Consumer Goods - товаров повседневного потребления) CATMAN-2018. Мероприятие вызвало большой интерес со стороны представителей белорусских розничных сетей и производителей продуктов пищевой промышленности. О задачах форума, особенностях рынка розничной торговли в Беларуси и долгосрочных перспективах его развития в интервью БЕЛТА рассказала организатор мероприятия директор консалтинговой компании "РитейлМаркетинг" Татьяна Закжевская.

- Татьяна, какое место рынок розничной торговли занимает в общей структуре национальной экономики нашей страны и жизни среднего белоруса?

- Я хотела бы привести некоторые цифры из отчета Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по итогам первого полугодия нынешнего года. Сегодня розничная торговля стабильно занимает второе место среди отраслей экономики по вкладу в ВВП страны после обрабатывающей отрасли. Доля торговли в ВВП страны достигает 9,7%, численность занятых в торговле - 14,5% экономически активного населения Беларуси (по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 38%). Розничный товарооборот в первом полугодии 2018 года составил Br21 млрд, или 109,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Что означают эти цифры? То, что белорусский рынок розничной торговли является одним из важнейших сегментов национальной экономики.

Что касается вопроса о месте, занимаемом розничной торговлей в жизни среднего белоруса, то, по мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, объекты розничной торговли делят третье-четвертое место в рейтинге площадок, где среднестатистический житель любой страны проводит больше всего времени. Это дом, работа, магазины и интернет. Магазины давно стали своеобразной частью социально-культурной жизни общества. Здесь мы приобретаем товары повседневного спроса, назначаем встречи с родными и друзьями, отдыхаем с детьми и узнаем последние новости о появившихся на рынке новых товарах.

Кроме того, рынок розничной торговли - это отражение потребительского рынка в целом. Он никогда не развивается линейно: всегда бывают взлеты и падения, и напрямую связан с такими важными понятиями, как демографические и миграционные процессы. Все очень просто: чем больше в стране людей с высоким индексом потребительского поведения и чем выше у них покупательная способность, тем активнее развивается розничная торговля. Например, в 2012-2013 годах ежегодный розничный товарооборот в Беларуси приближался, по некоторым оценкам, к $25 млрд. Затем, по определенным внешним и внутренним причинам, в том числе по демографическим и миграционным, произошло падение до $20-22 млрд. Сегодня рынок розничной торговли постепенно начинает возвращать утраченные позиции.

- Как вы считаете, с чем это связано?

- Опять сошлюсь на данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В первую очередь это связано с положительной динамикой реальных денежных доходов населения (в январе-мае 2018 года - 107,7%). Во-вторых, сохраняются высокие темпы потребительского кредитования (по сравнению с началом 2018 года задолженность населения по кредитам возросла на 20%, по сравнению с 1 июля 2017 года - на 70%). Кроме того, стабильно растет темп промышленного производства (108,6% по обрабатывающей промышленности). Покупательная способность населения меняется, и вместе с ней меняется розничный товарооборот.

- Только ли эти факторы повлияли на положительную динамику рынка?

- На рынке розничной торговли очень важно, насколько быстро участники рынка реагируют на изменение потребительского поведения покупателей, насколько быстро они могут управлять ассортиментом в соответствии с современными трендами и пожеланиями потенциальных покупателей. Кстати, именно об этом мы и будем говорить на нашем бизнес-форуме CATMAN-2018. Среди положительных тенденций на белорусском рынке розничной торговли отмечу несколько.

Первое (и это мировой тренд) - объекты розничной торговли меняют торговые форматы, добавляя новые услуги, например кафе и рестораны, большое внимание уделяется развитию кулинарных отделов, что, несомненно, увеличивает добавочную стоимость готового продукта. У покупателя появляется выбор: приобрести не только ингредиенты, но и уже готовую продукцию, произведенную объектом розничной торговли.

Второе - происходит стабильное форматирование рынка розничной торговли. Покупатель может выбирать между магазинами-дискаунтерами, магазинами у дома, большими гипермаркетами, магазинами с широким ассортиментом. Это, несомненно, идет на пользу развитию рынка.

Третье - меняются пищевые привычки населения, покупатель больше задумывается над тем, что он ест, все большую популярность приобретает здоровое питание. Один килограмм потребляемой пищи в будущем должен стать гораздо полезнее одного килограмма пищи, потребляемой сегодня. Не просто рис, а полезный для организма бурый рис, не просто гречка, а вкусная и питательная зеленая гречка. Это приведет к восстановлению розничного товарооборота, но не за счет простого повышения цены на продукт, а за счет его качественного изменения в сторону здоровой пищи.

Когда-то, не так уж давно, в Беларуси директора магазинов очень скептически смотрели на перспективы продаж охлажденной птицы через торговые залы продовольственных магазинов, дескать, скоропортящийся продукт, поставщики не справятся, потребитель не привык. А сегодня мы не можем представить себе продовольственный магазин без отдела, реализующего эту продукцию. Я уверена, что так же будет и с увеличением объемов розничных продаж здоровой еды. Пищевое поведение меняется медленно, но меняется, и розничная торговля отражает это в своем ассортименте.

- И какие прогнозы?

- Думаю, что, если вышеупомянутые тренды будут развиваться в нашей стране при условии стабильной экономической и законодательной ситуации, то через 5-7 лет розничный товарооборот в обоих секторах: продуктовом и промышленном, может вырасти до $28-30 млрд в год. А это немало для такой небольшой страны, как наша.

- Есть ли у белорусского рынка розничной торговли национальные особенности?

- Да, несомненно. В отличие от ближайших соседей наша розничная торговля является белорусской не только по названию, но и по своей сути. Основные участники рынка являются белорусскими резидентами. Вся денежная масса осваивается внутри национальной экономики: налоги, заработная плата. Более 600 тыс. человек из числа активного населения работают на предприятиях розничной торговли всех форм собственности и ведомственного подчинения. Львиная доля продукции, реализуемой через магазины, белорусского производства. Крупные сети объектов розничной торговли активно участвуют в общенациональных социальных проектах. Разработана солидная законодательная база, регулирующая деятельность в сфере розничной торговли. И самое главное - в Беларуси происходит постоянное общение между участниками рынка и всеми ветвями власти. Причем по всем вопросам, даже самым спорным и непростым. Вопросы развития сферы розничной торговли находятся на постоянном контроле Администрации Президента Беларуси.

- В заключение хотелось бы поговорить о грядущем мероприятии, бизнес-форуме CATMAN-2018. В чем его особенности и что ожидать участникам?

- Мы уже много лет занимаемся организацией подобных мероприятий в Беларуси. Некоторые из них приобрели статус международных. Особенность этого форума в том, что его основная тема, управление ассортиментом, крайне интересна для обеих сторон диалога: для представителей как розничной торговли, так и предприятий-производителей. Коммуникация между продавцом и производителем - достаточно сложный и длительный процесс. Он может длиться от двух недель до нескольких месяцев, периодически возникают споры и дискуссии. Во время форума мы будем говорить о тех вещах, которые в равной степени касаются обеих сторон, тем самым формируя общее информационное поле у участников рынка, снимая возможные противоречия.

Отрадно, что среди заявившихся участников есть представители частных производственных компаний, ориентированных на выпуск продуктов питания и первоочередных, быстрореализуемых, предметов обихода.

Мы сторонники классического подхода к проведению подобных мероприятий. На них не организуются какие-либо эмоциональные тренинги или учебные игры. Прекрасно осознавая, что большинство наших участников относятся к топ-менеджменту предприятий: генеральным директорам, коммерческим директорам, директорам по маркетингу, категорийным менеджерам - людям очень занятым, мы делаем упор на высокое качество выступлений спикеров. За короткие сроки участники получают концентрат выверенной и актуальной информации из области управления ассортиментом. Причем мы не боимся работать с узкоспециализированными темами, привозить порой не очень известных спикеров, но с очень интересными, порой необычными докладами. Например, на CATMAN-2018 мы пригласили спикера, специализирующегося в психографике, области знаний, находящейся на перекрестке между маркетингом, демографией и социологией. Публикаций по психографике мало даже на мировом уровне. Поэтому очень надеюсь, что доклад на эту тему будет интересен участникам форума.

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Бизнес-форум по управлению ассортиментом товаров FMCG CATMAN-2018 пройдет 28 сентября в Минске в гостинице Crown Plaza. Информационный спонсор форума - Белорусское телеграфное агентство.

Александр КАРАБЛИКОВ,

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