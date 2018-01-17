Розничный товарооборот в Беларуси в 2017 году увеличился на 3,8%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в 2017 году составил Br39,2 млрд, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил Br34,3 млрд, или 104,7% в сопоставимых ценах.
В 2017 году оптовый товарооборот составил Br75,8 млрд, или в сопоставимых ценах 103,1% к уровню 2016 года.
Товарооборот общественного питания составил Br2,1 млрд, или 102,3% в сопоставимых ценах.-0-
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