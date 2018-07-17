Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 9,9%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в I полугодии 2018 года составил Br21 млрд, или 109,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В I полугодии оптовый товарооборот составил Br44,4 млрд, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню аналогичного прошлогоднего периода.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,2 против Br10,9 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота страны, составил Br18,7 млрд, или 112,2% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в I полугодии составил Br1,2 млрд, или 113,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-
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