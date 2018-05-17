Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле вырос на 9,8%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-апреле 2018 года составил Br13,4 млрд, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-апреле 2018 года оптовый товарооборот составил Br28,3 млрд, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню января-апреля 2017-го.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br11,8 против Br10,2 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,7% розничного товарооборота страны, составил Br11,9 млрд, или 112,2% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле составил Br744,1 млн, или 112,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-
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