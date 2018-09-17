Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 9,4%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот Беларуси в январе-августе 2018 года составил Br28,8 млрд, или 109,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За восемь месяцев оптовый товарооборот составил Br59,9 млрд, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,5 против Br11,2 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота страны, составил Br25,7 млрд, или 111,8% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-августе составил Br1,5 млрд, или 112,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-
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