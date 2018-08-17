Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 9,6%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-июле 2018 года составил Br24,8 млрд, или 109,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-июле оптовый товарооборот составил Br51,9 млрд, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню аналогичного прошлогоднего периода.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,3 против Br11 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота страны, составил Br22,1 млрд, или 111,9% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-июле составил Br1,3 млрд, или 112,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.332 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN