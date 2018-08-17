Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 9,6%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-июле 2018 года составил Br24,8 млрд, или 109,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-июле оптовый товарооборот составил Br51,9 млрд, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню аналогичного прошлогоднего периода.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,3 против Br11 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота страны, составил Br22,1 млрд, или 111,9% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-июле составил Br1,3 млрд, или 112,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-