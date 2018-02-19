Розничный товарооборот в Беларуси в январе увеличился на 9,5%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе 2018 года составил Br3,1 млрд, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота страны, составил Br2,8 млрд, или 112% в сопоставимых ценах.
В январе 2018 года оптовый товарооборот составил Br6,3 млрд, или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января 2017-го.
Товарооборот общественного питания в январе 2018 года составил Br176,5 млн, или 110,6% в сопоставимых ценах.-0-
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