Розничный товарооборот в Беларуси в январе увеличился на 9,5%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе 2018 года составил Br3,1 млрд, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота страны, составил Br2,8 млрд, или 112% в сопоставимых ценах.

В январе 2018 года оптовый товарооборот составил Br6,3 млрд, или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января 2017-го.

Товарооборот общественного питания в январе 2018 года составил Br176,5 млн, или 110,6% в сопоставимых ценах.-0-