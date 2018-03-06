Рудый: возможность размещения белорусских облигаций на азиатском рынке активно прорабатывается

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь активно прорабатывает возможность размещения облигаций на азиатском рынке. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый после презентации своей книги "Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование", передает корреспондент БЕЛТА.

"Размещение белорусских бондов на азиатском рынке активно прорабатывается. Мы уже подписали соглашение о получении китайского рейтинга. Думаю, в этом году можно подойти к решению вопроса. Суммы будут связаны с потребностью Беларуси во заимствованиях для рефинансирования долгов, реализации инвестпроектов", - отметил Кирилл Рудый.

По его словам, открытие китайского рынка для белорусских облигаций повлияло на привлекательность евробондов. "Европейские и американские инвесторы понимают, что если они завысят цену, то мы всегда можем пойти в Китай", - подчеркнул посол.

Кирилл Рудый выразил мнение, что азиатские инвесторы заинтересованы в размещении бондов Беларуси. "Их интересует не столько страна, сколько регион. Они оценивают (возможность размещения белорусских облигаций. - Прим. БЕЛТА) достаточно положительно. Они смотрят на макроэкономические показатели, а у нас они улучшаются", - сказал посол.

"На финансовых рынках есть такое выражение: надо брать деньги не тогда, когда надо, а тогда, когда их дают и когда лучшее время. Сейчас на финансовом рынке одно из лучших времен, когда можно взять дешевые деньги и за их счет вернуть дорогие долги", - считает Кирилл Рудый.

Сегодня в Минске состоялась презентация книги Кирилла Рудого "Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование". Книга является продолжением коллективной монографии "Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси", которая была опубликована в 2016 году.

Книга издана РИУ "Издательский дом "Звязда" при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций в Беларуси в партнерстве с посольством Великобритании в Беларуси и Белорусским народным банком.-0-