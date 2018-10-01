Румас: Беларусь и МВФ сохраняют высокий уровень доверия

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Международный валютный фонд сохраняют высокий уровень доверия. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече со старшим постоянным представителем МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Надимом Илахи, сообщает БЕЛТА.

Глава правительства отметил, что МВФ всегда рассматривался в качестве важного и надежного партнера. "В последние годы между правительством Беларуси и МВФ сложился высокий уровень доверия и произошло существенное сближение наших позиций по ключевым вопросам. Я искренне надеюсь, что мы продолжим диалог на сформированном уровне", - сказал он.

По словам Сергея Румаса, новый курс правительства будет направлен на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, проведение взвешенной макроэкономической политики. "Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства. Основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако приверженность умеренным темпам реформ сохраняется", - добавил он.

Намеченные на ноябрь этого года консультации МВФ по статье IV станут хорошей возможностью предметно обсудить вопросы экономической политики в Беларуси. "Мы рассчитываем, что конструктивный подход команды МВФ, внимательное отношение к нюансам и особенностям геополитической и экономической обстановки, в которой находится Беларусь, позволят сформировать сбалансированный отчет по статье IV. Мы надеемся, что предстоящие встречи станут хорошим поводом освежить повестку дня нашего диалога с МВФ, учесть аспекты новой программы деятельности правительства", - резюмировал премьер.

В свою очередь Надим Илахи поздравил Сергея Румаса с назначением на должность. По его словам, команда МВФ готовится к предстоящим встречам по статье IV и надеется, что консультации пройдут в конструктивном ключе.-0-

Фото Андрея Покумейко