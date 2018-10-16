Румас: инфляция в 2018 году сохранится в коридоре до 6%, прогноз на 2019-й - до 5%

16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Показатель инфляции в Беларуси в 2018 году сохранится в коридоре до 6%. Об этом после доклада главе государства Александру Лукашенко рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы останемся в этом году в коридоре до 6%. На следующий год в наших прогнозных документах снижение инфляции до 5%", - заявил премьер-министр.
По его словам, в настоящее время нет каких-то негативных факторов, которые говорили бы о том, что в текущем или следующем году показатели инфляции не могут быть выполнены.
Как сообщалось, с ожиданиями белорусского правительства согласны и экономисты Евразийского банка развития. В ежемесячном макрообзоре за сентябрь говорится о том, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка.
На фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Нацбанк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10%. По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.-0-
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