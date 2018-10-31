31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас назвал топ-10 задач для правительства сегодня на заседании Палаты представителей, где он представил программу деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В программе учтены либо усилены приоритетные для текущего состава правительства направления работы - 10 топ-задач", - отметил Сергей Румас.

Это развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса, опережающее развитие сферы услуг, формирование ИТ-страны и масштабная цифровизация всей экономики. Предусмотрено проведение эффективной бюджетно-финансовой и налоговой политики, обеспечение устойчиво низкого уровня инфляции, эффективное управление государственной собственностью.

Правительство намерено активизировать внешнеэкономическую деятельность, совершенствовать инвестиционную политику, снижать межрегиональную дифференциацию, обеспечить достойные условия жизни населения и оплаты труда.

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