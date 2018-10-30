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Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами

Экономика 30.10.2018 | 10:37
Во время заседания
Во время заседания

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики в январе-сентябре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инфляция находится в заданных параметрах - 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами", - сказал Сергей Румас.

Премьер подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений. Темп экономического роста за этот период составил 103,7% при прогнозе 103,3%.

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Теги
заседания, инфляция, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Румас, цены
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