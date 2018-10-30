30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики в январе-сентябре, передает корреспондент БЕЛТА.
"Инфляция находится в заданных параметрах - 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами", - сказал Сергей Румас.
Премьер подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений. Темп экономического роста за этот период составил 103,7% при прогнозе 103,3%.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.403 BYN
|2.411 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.115 BYN
|2.117 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN