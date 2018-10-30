Румас: у Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министры провели встречу в формате один на один. "Молдова - наш крупный торговый партнер. Регулярно осуществляются визиты на высоком уровне. Мы дорожим тем уровнем взаимодействия, который у нас есть. Хотелось бы обсудить, что еще мы можем привнести, чтобы вывести торгово-экономическое и культурное сотрудничество на более высокий уровень", - сказал Сергей Румас.
Затем состоялись переговоры в расширенном составе. "Между Беларусью и Молдовой в последнее время произошла активизация межгосударственных контактов. Торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами остается в центре внимания глав правительств. Наши страны обладают большим потенциалом и в сельском хозяйстве и промышленности, и мы должны выходить на другие цифры товарооборота", - отметил премьер-министр Беларуси.
Павел Филип подчеркнул, что отношения Беларуси и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах. "Сегодня открылось авиасообщение между Кишиневом и Минском. Довольно успешным проектом является сборка троллейбусов в Кишиневе. Я пообщался с руководителем "Белкоммунмаша", есть идея создания совместного предприятия", - рассказал он.
Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения между Беларусью и Молдовой о сотрудничестве в сфере образования.-0-
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