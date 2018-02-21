Русый поручил обеспечить жесткий контроль за реализацией лесопродукции на внутреннем и внешнем рынках

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Михаил Русый поручил обеспечить жесткий контроль за реализацией лесопродукции (пилопродукции) на внутреннем и внешнем рынках. Об этом он заявил во время рабочего совещания в Министерстве лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По мнению вице-премьера, одним из приоритетных направлений работы Минлесхоза должна стать разработка электронной системы учета древесины.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик отметил, что в отрасли сложилась довольно напряженная ситуация. Это связано прежде всего с выявленными нарушениями в работе отдельных лесхозов по поставкам продукции на экспорт. Специалисты министерства посетили эти лесхозы, собрали всю необходимую документацию, чтобы детально проанализировать их работу. При этом одной из ключевых задач является разработка плана мероприятий по предотвращению подобных ситуаций. "В кратчайшие сроки нам необходимо разработать механизм контроля цен и размеров, по которым могут выставляться лоты", - подчеркнул первый замминистра.

В свою очередь заместитель министра лесного хозяйства Леонид Демьяник предложил изменить подход к отгрузке продукции. К примеру, в случае отсутствия представителя компании-покупателя при отгрузке товара на экспорт проводить эту процедуру исключительно комиссионно (в состав комиссии должны входить не менее трех человек) с составлением соответствующей документации с указанием подробных характеристик продукции. В случае возникновения разногласий между продавцом (грузоотправителем) и покупателем для решения споров должна привлекаться независимая экспертная организация (БелТПП и др.)

На совещании были также заслушаны отчеты руководителей лесхозов и ГПЛХО, директора УП "Беллесэкспорт" о действующих механизмах поставок продукции. Участие в рабочем совещании также приняли представители Комитета государственного контроля.-0-