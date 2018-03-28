Рынок легкой промышленности в Беларуси абсолютно конкурентный - Колтович

28 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Рынок легкой промышленности в Беларуси абсолютно конкурентный. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня рынок легкой промышленности абсолютно конкурентный. Если бы все рынки так работали, было бы замечательно", - сказал Владимир Колтович.

По его словам, в настоящее время в Беларуси в сфере легкой промышленности работают порядка 1,5 тыс. субъектов хозяйствования. В состав концерна "Беллегпром" входят около 75 организаций, которые при этом обеспечивают 60% рынка. "Наша задача состоится в том, чтобы все предприятия любой формы собственности имели доступ на полку. В этой связи в прошлом году с согласия концерна "Беллегпром" и других госорганов мы прекратили практику квотирования рынка. Этот год отработали в новых условиях, результат хороший", - отметил министр.-0-