С нарушениями конкуренции в ЕАЭС будут бороться не только штрафами, но и профилактическими мерами

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внедрение инструментов профилактики и предупреждения конкуренции на трансграничных рынках стало одной из центральных тем прошедшего в Москве совещания руководителей антимонопольных органов государств ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Действующее право союза в сфере пресечения нарушений общих правил конкуренции характеризуется избыточной жесткостью, поскольку единственной мерой наказания является штраф, - отметили в ЕЭК. - При этом отсутствуют меры профилактического и предупреждающего характера".

Данные меры помогут значительно снизить административную нагрузку на бизнес, считает член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов. В связи с этим внедрение механизмов мягкого реагирования в сфере антимонопольного регулирования в ЕАЭС - одно из главных направлений для развития конкуренции на трансграничных рынках, заявил он. "Применение таких инструментов, как предупреждение и консультации с ЕЭК, позволит с минимальными издержками корректировать и устранять ограничения свободы конкуренции", - убежден министр ЕЭК.

В пресс-службе отметили, что инициатива ЕЭК о внедрении института предупреждения и профилактики нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках была одобрена 2 февраля 2018 года на заседании Евразийского межправительственного совета.

Еще одной темой совещания стали вопросы усиления взаимодействия с деловым сообществом в контексте защиты конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. По мнению участников мероприятия, зачастую представители бизнеса демонстрируют слабое понимание законодательства ЕАЭС о защите конкуренции, а также неготовность защищать свои интересы. По словам Марата Кусаинова, для укрепления и поддержания конкурентной среды на трансграничных рынках ЕАЭС ЕЭК разработала план совместных мероприятий по адвокатированию конкуренции (повышению информированности бизнеса) в ЕАЭС, которые намечено реализовать в 2018-2020 годах.

"Документ предполагает создание нового формата взаимодействия ЕЭК с бизнес-сообществом в сфере конкуренции, свод информации по вопросам конкуренции для предпринимателей, экспертов, практикующих юристов в один пакет, а также подготовку материалов учебно-методического комплекса "Конкурентное право в ЕАЭС" и проведение лекций в вузах государств союза", - пояснили в пресс-службе.-0-