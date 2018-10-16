С поддержкой Госбанка развития Китая в Беларуси будут реализованы новые крупные проекты - Калечиц

16 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Открытие в Минске представительства Госбанка развития Китая позволит активизировать белорусско-китайское взаимодействие и реализовать новые крупные проекты в сфере экономики, инвестиций, инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц сегодня на официальной церемонии открытия представительства Госбанка Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Он назвал знаковым событием данное мероприятие, которое соответствует двусторонним договоренностям и духу стратегического сотрудничества между Беларусью и Китаем. По словам зампредседателя, с открытием представительства будут наращиваться торгово-инвестиционные контакты.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин рассказал, что в Беларуси с участием этого банка реализуется 15 проектов. Он уверен, что в перспективе их станет еще больше.

Госбанк развития Китая стал первой китайской финансовой организацией, которая пришла в Беларусь, отметил дипломат.

Этот банк уделяет большое значение реализации проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также в целом проектов в рамках "Одного пояса, одного пути".-0-