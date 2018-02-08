"Сбавлять темпы мы не намерены" - Макей о переговорном процессе о присоединении Беларуси к ВТО

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году Беларусь значительно активизировала переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации и не намерена сбавлять темпы. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"После двенадцатилетнего перерыва мы провели в Женеве в январе и сентябре два заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В ходе заседаний члены ВТО не только выразили поддержку Беларуси на ее пути к членству в организации, но и высоко оценили качество подготовленных нами документов. Как следствие - было принято единогласное решение о подготовке проекта доклада рабочей группы, что фактически вывело многосторонние переговоры на завершающую стадию", - заявил министр.

По его словам, в настоящий момент завершается подготовка второй редакции проекта доклада рабочей группы. Очередной раунд переговоров в Женеве планируется провести весной этого года.

Владимир Макей рассказал, что беспрецедентными за всю историю переговоров можно назвать подвижки на двустороннем треке. Так, за период с 1993 года Беларусь завершила двусторонние переговоры с 10 членами ВТО, а в прошлом году - уже с шестью членами организации, включая Республику Корея, Норвегию и Японию. "Помимо этого, удалось значительно сузить и конкретизировать запросы еще десяти членов ВТО, с которыми мы в настоящее время продолжаем активный и предметный диалог", - сказал министр.

"Что касается временных рамок, то для Беларуси присоединение к ВТО - не самоцель. Мы рассматриваем это не как политический шаг, а как стимул для модернизации национальной экономики, возможность усиления наших позиций на мировых рынках и подтверждения имиджа Беларуси как надежного и предсказуемого торгового партнера", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил сожаление, что негативно сказываются на сроках переговоров попытки отдельных членов ВТО "подвязать" к белорусскому переговорному треку решение своих проблем с Евразийским экономическим союзом как с интеграционным объединением. "Беларусь в свою очередь неоднократно подчеркивала членам ВТО свою приверженность идеям евразийской интеграции. Уверен, что с поддержкой членов ЕАЭС, в частности, при активном содействии Российской Федерации, мы найдем эффективные развязки и в данном вопросе, - сказал министр. - Несмотря на все трудности, могу сказать точно: сбавлять темпы мы не намерены. Беларусь рассчитывает в максимально короткие сроки согласовать с членами ВТО взаимоприемлемые условия членства, которые в первую очередь отвечали бы нашим национальным интересам, а также соответствовали нашим обязательствам в ЕАЭС".-0-