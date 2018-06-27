27 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. ПАО "Сбербанк" готов поддержать образовательные проекты в Беларуси. Об этом сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сбербанк очень много проектов образования поддерживает в России. И мы договорились о том, что покажем Президенту при его следующем визите, что мы делаем. Примем делегацию из республики на эту тему. И если это будет интересно, то мы готовы начать реализацию программ поддержки образования здесь, в Беларуси", - заявил руководитель банка.

Герман Греф привел пример российской программы "Учитель для России". "Есть идея наших коллег здесь, в Беларуси, нашего дочернего банка, создать подобную программу - "Учитель для Беларуси". Мы сегодня обсудили и договорились о том, что после изучения этой программы и программы создания образовательной платформы мы вернемся к этому вопросу", - сказал он.-0-