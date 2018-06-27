27 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. ПАО "Сбербанк" передаст на белорусский рынок технологию кредитования с использованием нейронных сетей. Об этом сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из комплексов вопросов, которые обсуждались на встрече, касался передачи технологий. "Мы обсудили современные технологии, которые используем сегодня в России, и предоставление этих технологий через наш дочерний банк на рынок Беларуси. Направления здесь достаточно разнообразны, начиная с предоставления технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети", - заявил руководитель Сбербанка.

По его словам, в настоящее время специалисты банка в России ведут обучение нейронных сетей с учетом данных, полученных от Национального банка Беларуси. "И мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим", - сказал он.

"Второе направление касалось передачи технологий, связанных с использованием идентификации клиента. Здесь мы договорились с Национальным банком - была просьба с его стороны о трансфере этих технологий. И мы соответствующие технологии также через наш дочерний банк на белорусский рынок поставим", - добавил Герман Греф.-0-