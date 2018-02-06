Сбор вторичных материальных ресурсов в Беларуси в 2017 году увеличился на 9%

6 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году было собрано 653,8 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР), что на 9% больше, чем в 2016-м. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

В том числе 329 тыс. т составили отходы бумаги, 181,3 тыс. т - стекла, 77,8 тыс. т - полимерные отходы, 46,8 тыс. т - изношенные шины. Было собрано также 12,8 тыс. т отработанных масел и 6,2 тыс. т отходов электронного и электрического оборудования. В прошлом году доля извлечения ВМР из коммунальных отходов составила около 17%.

Всего в жилом секторе установлено около 86,9 тыс. специальных контейнеров для сбора отходов бумаги, стекла, пластика, в том числе около 9 тыс. контейнеров установили в 2017 году. Осуществляется также сбор отработанных элементов питания, энергосберегающих ламп в торговых объектах - установлено почти 3,3 тыс. контейнеров для сбора батареек и 719 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп. В механизме по сбору ВМР значительную роль играет и бесплатный вывоз из домов отходов электронного и электрического оборудования системой ВТИ-такси, система заготовительных пунктов вторсырья (всего функционирует 1 тыс. 635 пунктов).

В прошлом году "Оператор вторичных материальных ресурсов" направлял средства производителей и поставщиков товаров и упаковки в систему сбора и использования ВМР по нескольким направлениям, в том числе на приобретение технологического оборудования для мусороперерабатывающего сортировочного завода в Минске, на проектирование мусороперерабатывающего завода в Витебске, на модернизацию линии сортировки на Брестском мусороперерабатывающем заводе. Кроме того, в минувшем году была введена в эксплуатацию линия по переработке отработанных элементов питания. Средства направлялись также на развитие материально-технической базы для сбора и переработки ВМР.

"В 2018 году будет продолжено развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и их подготовки к использованию. Для этого запланировано приобретение различного оборудования и техники, в том числе мусоровозов, прессового оборудования, приемных пунктов. Продолжится работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов как традиционными евроконтейнерами, так и заглубленными контейнерами", - рассказали в госучреждении.

Перспективные направления переработки твердых коммунальных отходов, сбора ВМР определены Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Средства производителей и поставщиков товаров и упаковки в 2018 году планируется направить в том числе на создание в Гродненской области производства RDF-топлива из коммунальных отходов для дальнейшего сжигания на цементных заводах, подготовку внедрения в стране депозитно-залоговой системы сбора упаковки и строительство мусороперерабатывающего завода в Витебске.

Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" является некоммерческой организацией, основной целью деятельности которой является координация деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами.-0-