Сборочное производство белорусских тракторов открывается в Батуми

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сборочное производство белорусских тракторов открывается в грузинском городе Батуми. Об этом сегодня журналистам в Тбилиси рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель предприятия выразил уверенность, что 2018-2020 годы будут самыми успешными для тракторного завода на грузинском рынке. "Мы открываем сборочное производство в Батуми и подписали контракт на 50 комплектов. Если сборочное производство заработает, это как минимум 200-300 тракторов в год", - рассказал он.

Федор Домотенко отметил, что в Грузии есть потребность в различной тракторной технике - от маломощных до энергонасыщенных тракторов. Что касается возможной локализации производства этой техники в Грузии, гендиректор сказал, что это только в планах на ближайшие годы. Пока же речь идет о сборке и поставке готовой техники.

Кроме того, с грузинскими партнерами достигнута договоренность о разработке особых моделей. Однако Федор Домотенко не раскрыл подробности, что это за техника, сославшись на коммерческую тайну. "Мы это озвучим только осенью, потому что наша страна тоже в этих моделях заинтересована", - сказал он. -0-