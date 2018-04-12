12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов организуют в Турции, сообщил генеральный директор МТЗ Федор Домотенко в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

"Мы рассматривали строительство завода в Турции. В перспективе - до 5 тыс. единиц. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе, - до 2,5 тыс. Это объединенный белорусско-азербайджанский трактор, который будет собираться в Турции", - рассказал Федор Домотенко.

Азербайджан отмечает вклад белорусского машиностроения в развитие экономики: созданы рабочие места, а совместная продукция позволила выйти на рынки третьих стран. На Гянджинском автомобильном заводе помимо тракторов собирают МАЗы, планируют освоить и выпуск техники "Гомсельмаш". Достигнуты договоренности о новых поставках.

По итогам 2017 года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном превысил $160 млн. Основные торговые позиции - тракторы и седельные тягачи, продовольствие, продукция деревообработки, лекарства, нефтепродукты.

В начале апреля Баку посетила белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. Побывали в том числе на Гянджинском заводе, где с конвейера сошел десятитысячный трактор МТЗ.

"Азербайджан нацелен на развитие агросектора и воссоздание промышленных предприятий. Здесь белорусский опыт и возможности придутся кстати. Перспективными направлениями для сотрудничества также считают нефтехимическую отрасль, фармацевтику, транспорт, продовольственные поставки. Идут переговоры по новым совместным проектам", - отметили в эфире телеканала. В прошлом году в экономику Беларуси привлечено свыше $11 млн инвестиций из Азербайджана. В настоящее время реализуется три совместных проекта. Кроме того, в Беларуси функционируют почти 60 предприятий с азербайджанским капиталом.-0-