Сборочное производство белорусской техники в таджикском Гиссаре планирует расширять ассортимент продукции

14 мая, Гиссар /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сборочное производство белорусской техники в таджикском Гиссаре, которое создано на базе АОЗТ "Агротехсервис", планирует расширять ассортимент продукции. Об этом журналистам рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО "МТЗ" Александр Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие сборочного производства в Таджикистане Александр Казакевич назвал знаменательным событием для МТЗ. "Это сборочное предприятие в состоянии выпускать до 900 тракторов. В наших совместных планах освоение не только внутреннего рынка Таджикистана, но и выход на экспортные рынки. Планируется расширить модельный ряд тракторов, которые здесь собираются. На сегодняшний день основная гамма - это трактора мощностью 80 л.с. Мы планируем их дополнить более мощными - на 100 л.с., 130 л.с., а также освоить сборку тракторов для уборки хлопка", - рассказал представитель завода.

По его словам, прежде всего для поставки на рынки третьих стран рассматривается Афганистан. "Это достаточно емкий и традиционный для нашей техники рынок. И мы смотрим, как могли бы на нем сработать совместно с нашими таджикскими партнерами", - отметил Александр Казакевич.

Кроме того, в совместных планах значится освоение ряда узлов, деталей и производство их в Таджикистане как элемент нашей программы по локализации. Что касается наличия квалифицированных кадров, то представитель МТЗ констатировал в этом плане благоприятную ситуацию. "Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Самое главное, у людей есть желание работать, учиться. Поэтому здесь никаких проблем быть не должно", - считает он.

Ожидается, что президенты Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в рамках официального визита в Таджикистан главы белорусского государства посетят данное производство.

ОАО "МТЗ" и ОАО "Бобруйскагромаш" на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис" реализуют в Гиссаре проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Данное производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Прорабатывается вопрос отмены НДС (18%) на совместно произведенную в Таджикистане сельскохозяйственную технику.

В настоящее время производственный комплекс включает в себя малый сборочный цех (1,1 тыс. кв.м), склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельскохозяйственной техники и административно-учебный корпус. Начато строительство сборочного цеха общей площадью более 1,6 тыс. кв.м, в котором планируется разместить три линии сборки белорусской техники.

В 2018 году в Гиссаре планируется наладить производство прицепной и навесной техники ОАО "Бобруйскагромаш" и самоходных косилок ОАО "Гомсельмаш". В перспективе планируется расширить модельный ряд выпускаемой техники.

На базе сборочного производства в Гиссаре начата реализация проекта по созданию учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена по обслуживанию и эксплуатации белорусской сельскохозяйственной техники. Ведутся переговоры по задействованию в образовательных программах учебного центра преподавателей Белорусского национального технического университета.-0-

Фото Максима Гучека