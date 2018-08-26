Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП - Турчин

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сектор услуг должен стать драйвером роста ВВП, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Президентом поставлена серьезнейшая задача - обеспечить в 2025 году ВВП Беларуси в объеме $100 млрд. Драйверами роста, по словам Александра Турчина, должен стать сектор услуг, и в первую очередь IT-сфера и транспортно-логистическая отрасль.
Что касается IT, Александр Турчин подчеркнул значимость для развития этой отрасли подписанного Президентом декрета №8. Так, Парк высоких технологий показал в первом полугодии 2018-го серьезный рост экспорта услуг. Но эффект не только в увеличении экспорта услуг, но и в значительном росте количества резидентов ПВТ.
Первый вице-премьер также отметил, что благодаря решению Президента в текущем году перевозчики освобождены от уплаты утилизационного сбора при ввозе грузовых автомобилей Евро-6.
Александр Турчин сообщил, что в ближайшее время планируется обсудить с бизнес-сообществом вопросы, которые необходимо отрегулировать в законодательстве, чтобы максимально снять барьеры для увеличения объемов соответствующих услуг.-0-
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