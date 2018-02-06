Секторальный совет квалификаций в сфере бизнес-управления создан при Минэкономики

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секторальный совет квалификаций в сфере бизнес-управления создан при Министерстве экономики. Такая информация размещена на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.
Секторальный совет станет площадкой для взаимодействия между Минэкономики, республиканскими органами госуправления, объединениями нанимателей и работников, учреждениями образования, осуществляющими деятельность в сфере бизнес-управления, а также другими заинтересованными в целях разработки и утверждения новых элементов национальной системы квалификаций - профессиональных стандартов, секторальных рамок квалификаций, типовых карт профессионального развития и карьерного роста.
Основными задачами секторального совета квалификаций являются организация разработки профессиональных стандартов для должностей, связанных с выполнением функций управления коммерческими организациями, секторальной рамки квалификаций, типовых карт профессионального развития и карьерного роста в сфере бизнес-управления. Совет также будет участвовать в определении потребности в квалифицированных кадрах в сфере бизнес-управления и формировании заказа на их подготовку в национальной системе образования.
В состав секторального совета квалификаций вошли представители Минэкономики, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Федерации профсоюзов Беларуси, объединений нанимателей. Председателем совета является заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.
Таким образом, сделан еще один шаг по внедрению в практику государственного управления новых эффективных институтов для модернизации системы бизнес-образования Беларуси.-0-
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