Секторальный совет по реализации декрета о развитии цифровой экономики будет создан в Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секторальный совет по реализации декрета №8 "О развитии цифровой экономики" будет создан на базе Парка высоких технологий Беларуси, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков.

Планируется также разработка профессиональных квалификационных стандартов и современных учебных программ, направленных на реализацию документа.

В Минске прошло заседание круглого стола на тему "Возможности и особенности применения в банковской системе декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Мероприятие, организованное Ассоциацией белорусских банков совместно с адвокатским бюро "Лев, Шерстнев и партнеры", собрало более 100 участников - представителей Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, депутатского корпуса, Банковского процессингового центра, Парка высоких технологий, Министерства внутренних дел, профильных бизнес-ассоциаций, юридических и ИТ-компаний.

Как отметил председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, декрет №8 создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества Беларуси в создании цифровой экономики. Осуществление предоставленных возможностей зависит от руководителей, менеджеров и специалистов. "Для банковской системы реализация этого документа является серьезным вызовом. Мы должны четко представлять границы своей компетенции, иметь квалифицированных специалистов для работы в данном направлении, их нужно будет готовить. Банки, как представители одной из наиболее оснащенных современными цифровыми технологиями сферы белорусской экономики, заинтересованы в этом как никто другой. Поэтому по поручению Национального банка наша ассоциация примет активное участие в этой работе", - подчеркнул Александр Кучинский.-0-