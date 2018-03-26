Сельхозорганизации Беларуси готовы к проведению посевной

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные организации Беларуси готовы к проведению посевной, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА.

"Сельскохозяйственные организации Беларуси готовы к проведению весенних полевых работ. Разработан комплексный план, определены объемы производства продукции, структура посевных площадей", - отметил Владимир Гракун. Посевная кампания начнется после схода снега и соответствующего прогрева почвы. По традиции в первую очередь работы начинаются в южных регионах.

Замминистра напомнил, что в 2018 году в Беларуси планируется собрать 9 млн т зерна, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн т. В сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется произвести около 5 млн т сахарной свеклы, 800 тыс. т маслосемян рапса, 1,2 млн т картофеля, 180 тыс. т льнотресты, 629 тыс. т овощей и 118 тыс. т плодов и ягод.

Что касается озимых культур, то Минсельхозпрод оценивает состояние зерновых как хорошее, рапса - удовлетворительное. "На данный момент гибели посевов не наблюдается, только в рамках естественной убыли не более 5%", - пояснил Владимир Гракун.

В нынешнем году яровой сев нужно провести на площади 2,7 млн га, дополнительно будут проводиться работы по подкормке на площади 1,7 млн га, где посеяны озимые.

Потребность сельскохозяйственных организаций в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур, включая страховой фонд, обеспечена на 137%. В достаточном количестве имеется семян яровой пшеницы, ячменя (в том числе пивоваренных сортов), овса, ярового тритикале, картофеля.

По словам Владимира Гракуна, обеспеченность сельхозорганизаций минеральными удобрениями выше уровня прошлого года на 19%. По итогам конкурса определены объемы закупки средств защиты растений, которые позволяют полностью обеспечить сохранность культур.

На посевной будет работать около 40 тыс. тракторов. Готовность техники составляет от 92% до 96% в зависимости от региона, ремонтные работы продолжаются.-0-

Для проведения посевной потребуется Br1,9 млрд - Минсельхозпрод "В том числе для выкупа горюче-смазочных материалов нужно Br347 млн, для приобретения минеральных удобрений - Br573 млн, на закупку средств защиты растений - Br348 млн", - сообщил Владимир Гракун.

Беларусь планирует увеличить экспорт продукции растениеводства в страны Азии "Думаю, что в Россию мы, по крайней мере, постараемся поставить объемы продукции не меньше уровня 2017 года. Но будем наращивать поставки в другие страны - Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай", - отметил Владимир Гракун.

В Беларуси будут инвестировать в выращивание голубики и бахчевых "По программе агробизнеса до 2020 года мы будем инвестировать во все направления, которые приносят доход сельскому хозяйству", - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия рассказал Владимир Гракун.

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