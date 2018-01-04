Сельхозорганизациям Беларуси в 2018 году выдадут льготные кредиты на выполнение полевых работ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рекомендовало банкам выдавать в 2018 году кредиты на льготных условиях сельхозорганизациям для проведения полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1050, которым утвержден комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Речь идет о кредитах на льготных условиях в белорусских рублях и иностранной валюте на срок до одного года сельхозорганизациям (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам), ремонтным, обслуживающим сельское хозяйство организациям, льнозаводам, заготовительным, перерабатывающим сельхозпродукцию организациям, организациям, имеющим животноводческие комплексы, птицеводческие фермы и рыбное хозяйство. Эти кредитные средства также могут использоваться для расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2017-2018 годов, в том числе закупаемую за пределами Беларуси, а также для погашения задолженности за приобретенные товары в 2017-2018 годах для проведения полевых работ, создания прочной кормовой базы и уборки урожая в 2018 году с уплатой ими процентов за пользование кредитами.

Так, предложено предоставлять кредиты в белорусских рублях в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации; в иностранной валюте (в рамках заключенных внешнеторговых договоров): в размере не более 13% годовых, уменьшенном на размер компенсации, - по кредитам, выданным в российских рублях; в размере не более 8% годовых, уменьшенном на размер компенсации, - по кредитам, выданным в долларах США и евро.

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано компенсировать в 2018-2019 годах за счет средств соответствующих местных бюджетов потери банков по кредитам, предоставленным на льготных условиях.

Кроме того, облисполкомам и Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2018 году поручено осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельхозпродукции в объемах, предусмотренных госпрограммой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Так, в сельхозорганизациях необходимо обеспечить в расчете на одну условную голову скота производство всех видов кормов (включая летние зеленые) в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, заготовку кормов для стойлового содержания скота - не менее 27 ц кормовых единиц.

Также документом установлены объемы закупок сельхозорганизациями, льнозаводами и иными субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, 710,4 тыс. т дизельного топлива, 58 тыс. т автомобильного бензина, 28,7 тыс. т моторных масел и смазок, 14,5 тыс. т печного топлива.

Среди прочего правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций техники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 20 июня.

Постановлением установлено облисполкомам обеспечить в 2018 году (за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, а также на реализацию мероприятий по радиационной защите и адресному применению защитных мер в рамках госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, и за счет средств местных бюджетов, выделяемых в установленном законодательством порядке субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, собственных средств организаций и кредитов банков, в том числе кредитов, предоставляемых на льготных условиях в пределах лимитов кредитования госпрограмм и мероприятий в 2018 году) своевременное финансирование приобретения минеральных удобрений, микроудобрений, известковых материалов и средств защиты растений, приобретения необходимых объемов семян сельхозрастений, работ по внесению известковых материалов на площади 474,2 тыс. га, авиационных работ по внесению минеральных удобрений, а также ремонта и техобслуживания тракторов, комбайнов, зерноочистительно-сушильного оборудования, закупки дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива.

Организациям, осуществляющим государственное испытание сортов растений, научным организациям НАН, осуществляющим научные исследования в области аграрных наук, учебным и учебно-опытным хозяйствам учреждений образования, подчиненных Минсельхозпроду, рекомендовано закупить в 2018 году минеральные удобрения и средства защиты растений за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельхозпроизводства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.-0-