1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко отметил положительный эффект от модернизации плитных производств. Об этом он заявил во время итогового заседания совета концерна "Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер поблагодарил за результаты работы в 2017 году и обратил внимание на то, что по концерну в 2017-м некоторые прогнозные показатели были перевыполнены. "Если говорить об отдельных предприятиях, то плитные производства, которые мы с вами модернизировали, работают эффективно, некоторые вышли на 100-процентную загрузку мощностей", - сказал Владимир Семашко. В качестве примера он привел ОАО "Ивацевичдрев".

Заместитель премьер-министра отметил, что модернизация плитных производств принесла значимые результаты. В последние годы обеспечено положительное внешнеэкономическое сальдо по плитной продукции. "Страна стала зарабатывать на этой продукции. Важно то, что мы сохранили предприятия и коллективы, люди работают и получают зарплату, есть уверенность в будущем", - подчеркнул он.

Владимир Семашко также обратил внимание на необходимость продвижения такой продукции, как изоляционные плиты из древесного волокна (ИДВП). "Это новая продукция. Нужно с ней выходить на рынок стран Европы", - сказал он.-0-