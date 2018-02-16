16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко положительно оценил работу концерна "Беллегпром" в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на заседании совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если оценивать по пятибалльной системе, то я бы вам поставил три с плюсом. Три все-таки положительная оценка. Почему три? Потому что вы сделали показатель по объему, по рентабельности у вас выше, чем в целом по промышленности, а плюс в том, что в 2017 году вы реализовали два серьезных инвестиционных проекта. Прежде всего я имею в виду окончание модернизации ОАО "Камволь", она обошлась нам в $107 млн, и фабрики №2 Оршанского льнокомбината, на что ушел $61 млн", - отметил Владимир Семашко.

Вице-премьер подчеркнул, что модернизация производств - единственный способ выйти на эффективную работу. "Не удерживаться надо на прежнем уровне, а нужно развиваться, двигаться. Только в этом спасение", - сказал Владимир Семашко.

Как сообщил председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, в 2017 году рентабельность продаж предприятий концерна составила 9,2% при задании 7%, удельный вес экспорта товаров на новые перспективные рынки - 1,03% при задании 1%, сумма прямых иностранных инвестиций по году ожидается $14 млн при задании $8 млн.-0-